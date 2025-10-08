DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.350 +0,4%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.015 +1,0%Bitcoin106.825 +2,5%Euro1,1602 -0,5%Öl66,33 +0,9%Gold4.042 +1,5%
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September
S&P 500-Entwicklung

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag

08.10.25 20:02 Uhr
Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 performt am Mittwochnachmittag positiv.

Um 20:00 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,55 Prozent auf 6.751,56 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 53,298 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 6.726,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.714,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.754,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.718,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,263 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2025, bei 6.495,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, stand der S&P 500 bei 6.225,52 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, bei 5.751,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,05 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.754,91 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,66 Prozent auf 231,95 USD), Dell Technologies (+ 7,49 Prozent auf 162,17 USD), Tyler Technologies (+ 6,03 Prozent auf 515,02 USD), Freeport-McMoRan (+ 5,43 Prozent auf 42,90 USD) und Datadog A (+ 5,41 Prozent auf 162,89 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Advance Auto Parts (-6,77 Prozent auf 52,99 USD), Live Nation Entertainment (-4,00 Prozent auf 149,12 USD), VF (-3,48 Prozent auf 14,02 USD), Organon Company (-3,40 Prozent auf 10,24 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-3,30 Prozent auf 75,51 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17.995.552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,882 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

