DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.027 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktienkurs im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Kursplus

08.10.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 188,62 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
162,20 EUR 2,96 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 188,62 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,42 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 186,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 18.600.311 Stück.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 54,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

