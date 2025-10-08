NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 188,62 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 188,62 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,42 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 186,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 18.600.311 Stück.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 54,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

