DAX24.057 -0,4%Est505.706 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,6%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.051 -0,9%Euro1,1643 +0,1%Öl61,73 -0,6%Gold4.201 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach

10.12.25 14:41 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.044,3 PKT -118,3 PKT -0,49%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher. Der DAX sank am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 24.029 Punkte, hat allerdings seit dem jüngsten Tief im November bei unter 23.000 Zählern kontinuierlich zugelegt. Inzwischen summiert sich das Erholungsplus auf knapp 5 Prozent, wobei am Freitag auch die runde Marke von 24.000 Punkten wieder überwunden wurde.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Werte zeigte sich zuletzt nahezu unverändert bei 29.720 Zählern. Allgemein wurden in der Euroregion zur Wochenmitte leichte Verluste verbucht.

Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrößten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht und bereits an den Finanzmärkten eingepreist. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. An diesem Abend sei "alles möglich", schrieb Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Es kommt auf die Details an." Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets, könnten die anstehenden Nachrichten der Fed und die Reaktion der Finanzmärkte darauf die Richtung für das restliche Börsenjahr vorgeben.

Die Zinsentscheidung in den USA erfolgt in einem für die Notenbank Fed weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump nach wie vor kräftig Druck auf die Fed aus.

Wer­bung

An der Dax-Spitze gewannen Siemens Energy 3,2 Prozent und setzten ihren Rekordlauf fort. Das bisherige Jahresplus beläuft sich auf etwas mehr als 140 Prozent, womit der Kursgewinn der Aktie in diesem Jahr nur von Rheinmetall getoppt wird. Nordex legten im MDax um 7,0 Prozent zu und profitierten von der Aussicht des Windturbinen-Herstellers auf einen weiteren Auftrag und - wie auch Siemens Energy - von positiven Signalen vom Investorentag des US-Konkurrenten GE Vernova.

Delivery Hero (Delivery Hero) sprangen um 13 Prozent hoch. Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November prüft das MDax-Unternehmen strategische Optionen, wozu auch weitere Verkäufe zählen. Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der Essenslieferdienst unter dem Druck mehrerer Großaktionäre steht. Wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche sei eine strategische Überprüfung durchzuführen und ein Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen, hatte es geheißen.

Für die Tui-Aktie (TUI) ging es indes nach detaillierten Geschäftsjahreszahlen um 2,3 Prozent abwärts. Erstmals seit dem Existenzkampf in der Corona-Krise soll wieder eine Dividende gezahlt werden, was laut Analysten unerwartet kommt. Ansonsten nannte JPMorgan die aktuelle Geschäftsentwicklung des Touristikunternehmens durchwachsen.

Wer­bung

Umstufungen drückten im Dax Siemens Healthineers um 1,2 Prozent, während Sartorius (Sartorius vz) im MDax um 2,3 Prozent stiegen. Exane BNP äußerte sich zum europäischen Medizintechniksektor und stufte Sartorius auf "Outperform" hoch. Siemens Healthineers wurden zugleich auf "Neutral" abgestuft.

Für RTL ging es um 1,5 Prozent abwärts. Die US-Bank JPMorgan senkte die Aktie auf "Underweight" und rechnet damit, dass der Medienkonzern seine Abonnenten-Ziele für 2026 wird zurückschrauben müssen./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

15:23Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
14:41Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach
14:39Airbus erhält chinesische Freigabe für Auslieferung von 120 Flugzeugen
12:50Deutsche Post: Monopolkommission nimmt Konkurrenten in Schutz
12:30Der ING Morning Call vom 10. Dezember mit Christian Zoller
12:30"Der Airbus A350 ist für Swiss ein Meilenstein"
12:25Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag im Minus
12:05VW bringt selbstfahrenden Elektro-Bulli nach Oslo
mehr