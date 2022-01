Volvo Cars-Aktie legt zu: Jim Rowan wird neuer Chef von Volvo Cars

Jim Rowan wird am 21. März neuer Vorstandschef und Präsident des Unternehmens und damit Nachfolger von Håkan Samuelsson, der seit Oktober 2012 Konzernchef ist. Das teilte Volvo Cars am Dienstag in Göteborg mit. Rowan ist demnach derzeit noch Chef und Vorstandsmitglied bei dem US-Unternehmen Ember Technologies, vorher führte er die Dyson-Gruppe. Er bringe über drei Jahrzehnte an globaler Erfahrung in der Verbraucher- und Technologiebranche mit, schrieb sein künftiger Arbeitgeber über den Schotten.

Volvo Cars ist seit Jahrzehnten vom Nutzfahrzeughersteller Volvo AB getrennt und seit Jahren eine Tochter des chinesischen Autokonzerns Geely, der das Unternehmen 2010 dem US-Konzern Ford abgekauft hatte. Ende Oktober 2021 war Volvo Cars an die Börse gegangen. Das brachte dem Autobauer 20 Milliarden schwedische Kronen (1,95 Mrd Euro) ein.

Die Volvo Cars-Aktie steigt an der Nasdaq Nordic zeitweise um 2,60 Prozent auf 85,22 Schwedische Kronen.

GÖTEBORG (dpa-AFX)

