BASF-Titel klettern: BASF will für bis zu 3 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen

Heute im Fokus

DAX mit Aufschlägen -- Anleger wollen Bayer auf Schadensersatz verklagen -- Apple überspringt erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke -- HelloFresh, Delivery Hero, AT&T, Verizon, Airline-Aktien im Fokus

BASF will für bis zu 3 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. GRENKE-Neugeschäft sinkt - Wert liegt aber am oberen Ende der Prognosespanne. Evergrande-Aktien legen trotz Umsatzeinbruchs kräftig zu. Mercedes: E-Forschungsauto hat 1.000 Kilometer Reichweite. Uniper erwartet Mitte 2022 grünes Licht für Nord Stream 2. Um den Impfstoff-Hoffnungsträger CureVac ist es still geworden.