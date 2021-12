BASF-Aktie gibt schlussendlich nach: BASF ordnet weltweite Forschungsaktivitäten neu

Aktien in diesem Artikel BASF 59,93 EUR

"Um die Herausforderungen der Transformation noch schneller zu bewältigen und langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Kundennähe weiter erhöhen und die Stärke unseres Know-how-Verbundes nutzen", sagte Melanie Maas-Brunner, Technologievorständin der BASF , auf der Forschungspressekonferenz des DAX -Konzerns.

BASF will geschäftsnahe Forschungseinheiten, die bislang zu den drei Forschungsbereichen des Konzerns gehören, in die Unternehmensbereiche integrieren, womit sie stärker auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden. Jene Forschungsaktivitäten, die Beiträge für mehrere Unternehmensbereiche leisten, werden in einem zentralen Forschungsbereich gebündelt.

Im Sinne seiner Nachhaltigkeitsziele will der Chemiekonzern die Entwicklung von CO2-freien Verfahren und einer Kreislaufwirtschaft sowie den Ausbau der Digitalisierung beschleunigen. Auch die Kunden sollen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt werden.

Beispiele, wie BASF am Umbau zu mehr Nachhaltigkeit mitwirkt, hat der Konzern auch parat. Er verweist etwa auf die Elektromobilität und die Landwirtschaft. So komme der Chemie in der Elektromobilität eine Schlüsselrolle zu, etwa wenn es um Batteriematerialien, Hochleistungskunststoffe, modifizierte Kühlerschutzmittel und neuartige Lacke gehe.

Die Landwirtschaft habe es mit Herausforderungen wie der wachsenden Weltbevölkerung, dem Klimawandel, den begrenzten natürlicher Ressourcen und Anbauflächen sowie zunehmenden Resistenzen in der Schädlings- und Unkrautbekämpfung zu tun. Dementsprechend werden laut BASF neues Saatgut, neue Pflanzeneigenschaften und neuartige Pflanzenschutzmitteln sowie digitale Anwendungen benötigt.

Auf XETRA verlor die BASF-Aktie schlussendlich 0,66 Prozent auf 59,89 Euro.

FRANKUFRT (Dow Jones)

