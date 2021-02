10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,6 Prozent im Plus bei 13.701,80 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht derzeit einen Aufschlag von 0,97 Prozent auf 28.362,17 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,68 Prozent zu auf 3.529,26 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 1,36 Prozent auf 29.286,59 Einheiten klettert.

3. Deutsche Bank verdient offenbar mehr mit Anleihehandel

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres konnte die Deutsche Bank mit dem Handel von Anleihen offenbar deutlich mehr verdienen. Zur Nachricht

4. FMC: Corona-Pandemie dürfte Konzernergebnis 2021 um bis zu 25% drücken

Fresenius Medical Care (FMC) rechnet mit deutlich negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das Konzernergebnis 2021. Zur Nachricht

5. Qualtrics schließt Börsengang ab - Greenshoe ausgebübt

Die /aktien/sap-aktie-Tochter Qualtrics hat ihren Börsengang an der US-Technologiebörse NASDAQ abgeschlossen. Zur Nachricht

6. Neue Apple-Anleihe stößt auf starke Nachfrage

Der Technologieriese Apple kann sich vor Interessenten nach seiner neuen 14 Milliarden-Dollar-Anleihe nicht retten. Zur Nachricht

7. Siemens Energy verbucht auch netto 99 Millionen Euro Gewinn

Siemens Energy wird die gute Zwischenbilanz des früheren Mutterkonzerns zum Auftakt des Geschäftsjahres 2020/21 nicht belasten. Zur Nachricht

8. Solarboom und gute Baunachfrage liefern WACKER CHEMIE Rückenwind

Der Trend hin zu Erneuerbaren Energie und ein in vielen Regionen ungebrochener Bauboom haben die Erholung von WACKER CHEMIE in den vergangenen Monaten angetrieben. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit die Bewegung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 56,89 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 57 Cent auf 54,12 Dollar. Seit Beginn der Handelswoche ist der Preis für US-Öl damit mehr als vier Prozent gestiegen.

10. Euro erholt sich etwas von seinen Vortagesverlusten

Der Euro erholte sich etwas vom schwachen Wochenauftakt. Im frühen Handel wurde er bei 1,2076 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war.

Bildquellen: Börse Frankfurt