Nach dem starken Wochenauftakt wird der deutsche Leitindex auch am Dienstag mit positiven Vorzeichen erwartet. Damit befindet sich der DAX wieder auf dem Weg zurück in positives Jahresterrain, das er bei rund 13.718 Punkten erreichen würde. Nach den Turbulenzen der vergangenen Woche, die von Shortsellern und privaten Anlegern ausgelöst wurden, gingen die Märkte nun wieder zum Normalprogramm über, heißt es. Nun treten wieder Themen wie die Corona-Krise, Konjunkturhilfen sowie die angelaufene Berichtssaison in den Vordergrund. Während zunächst Siemens Energy oder auch WACKER CHEMIE mit Zahlen im Blick stehen, richtet sich der Fokus am Abend nach US-Börsenschluss auf die Tech-Riesen Amazon und Alphabet .

Anleger scheinen sich mittlerweile mit der schleppenden Impfkampagne abgefunden zu haben, heißt es. Aufgrund der Spekulationen rund um GameStop & Co. könnte die Volatilität aber schnell zurückkehren, wobei die Mehrzahl der Experten nicht an längerfristige Effekte glaube.

An den US-Börsen war die Stimmung zum Wochenbeginn gut.

Der Dow Jones ging am Montag etwas stärker in den Handel und baute sein Plus anschließend weiter aus. In den Feierabend ging er mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 30.212,20 Punkte. Auch der NASDAQ Composite eröffnete deutlich fester. Im weiteren Verlauf blieb er ebenfalls in der Gewinnzone und wies zum Handelsschluss noch Gewinne von 2,55 Prozent bei 13.403,39 Stellen aus.

Von der Talfahrt in der vergangenen Woche schienen sich die US-amerikanischen Märkte vorerst erholt zu haben. "Der breite Aktienmarkt wird seine Rallye in diesem Jahr wahrscheinlich fortsetzen", so Mark Dowding von BlueBay Asset Management laut Dow Jones Newswires. "Wir glauben, dass die Märkte in naher Zukunft wirklich gut abschneiden werden, weil die Hoffnung umgeht, dass die Wirtschaft besser laufen wird und wir eine Menge politische Unterstützung sehen."

Auch abzuwarten bleibt, ob sich die verhärteten Fronten zwischen Kleinanlegern der Online-Community Reddit und Hedgefondsmanagern mit Short-Positionen aufweichen. Die Privatinvestoren hatten die Aktienkurse von Unternehmen wie GameStop letzte Woche in die Höhe getrieben.

