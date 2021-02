Tesla-Aktie: So viel haben die ersten Investoren bis heute verdient

Aktien in diesem Artikel Tesla 690,00 EUR

• Aktie kletterte von 17 auf zeitweise 900 US-Dollar• Aktiensplit im August 2020• Analysten lagen mit pessimistischen Prognosen falsch

Am 29. Juni 2010 brachte Elon Musk sein Unternehmen Tesla, den ersten amerikanischen Automobilkonzern seit Ford im Jahr 1956, an die Börse und sammelte mit insgesamt 13,3 Millionen neuen Aktien frisches Kapital in Höhe von rund 226 Millionen US-Dollar ein.

Sagenhafte Performance seit IPO

Dabei wurden die Investoren des Elektrofahrzeugherstellers schon am ersten Tag mit einem üppigen Kursplus überrascht. So kletterte die Aktie am ersten Handelstag an der Nasdaq von 17,00 US-Dollar auf 23,89 US-Dollar und bescherte den ersten Kapitalgebern innerhalb weniger Stunden schon eine Performance von fast 41 Prozent.

Nun, mehr als 10 Jahre nach dem Börsengang, notiert das Papier bei rund 794 US-Dollar (Schlussstand 29.01.2021) und somit ca. 4.570 Prozent über dem Emissionspreis aus dem Jahr 2010. Jüngst wurde sogar ein Rekordhoch von 900,40 US-Dollar erreicht. Doch selbst diese Zahlen werden der sagenhaften Performance von Tesla nicht gerecht, denn das Unternehmen hat am 31. August 2020 einen Aktiensplit durchgeführt, um die Aktien für Kleinanleger wieder interessanter zu machen. Hierbei erhielten Investoren je Anteilsschein vier zusätzliche Aktien. Rechnet man diesen Aktiensplit heraus, so wäre die Tesla-Aktie eigentlich das fünffache ihres derzeitigen Kursniveaus wert - also rund 3.970 Dollar.

Investoren, die sich im frühen Stadium an Tesla beteiligt haben, mussten jedoch blind an die Vision des Gründers und seines Teams glauben und darauf vertrauen, dass nicht nur das E-Auto eines Tages zum Trend wird, sondern das gerade auch die Modelle des Musk-Konzerns zum Nonplusultra der Branche werden.

Fehleinschätzungen der Analysten

Die enorme Rally der Tesla-Aktie innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat die ursprünglichen Kursziele der allermeisten Analysten schon längst weit übertroffen. Im Sommer 2020, zum 10-jährigen Börsenjubiläum der Tesla-Aktie, glaubte jedoch nur noch der Goldman Sachs-Analyst Mark Delaney, dass die Tesla-Aktie im damaligen Marktumfeld noch weiter steigen könne. Delaney sah den fairen Wert je Aktie bei 925 US-Dollar, da er davon ausging, dass das Unternehmen seine starken Margen mittel- bis langfristig gut durchsetzen kann.

Mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 517 US-Dollar je Papier glaubte die Mehrzahl der Analysten im Juni 2020 hingegen an eine scharfe Korrektur der Aktie. deshalb hatten sich die Verkaufsempfehlungen für die Tesla-Aktien damals stark erhöht. So sahen beispielsweise Joseph Spak vom Analystenhaus RBC und der Aktienexperte Mattias Volkert von der DZ Bank den fairen Wert der Aktie damals nur noch bei 615 bzw. 350 US-Dollar. Mit einem Kursziel von 240 US-Dollar ging der JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman sogar davon aus, dass die Aktie in den folgenden Wochen weit über 50 Prozent einbrechen könnte. Jetzt, einige Monate später, zeigt sich, dass die Mehrheit der Analysten mit ihren Prognosen klar daneben lag.

Vor allem Shortseller, die sich mittels Leerverkäufe Gewinne von einem erwarteten fallenden Tesla-Aktienkurs erhofften, kam ihre Fehleinschätzung teuer zu stehen. Laut dem Finanzportal "ValueWalk" sollen Leerverkäufer so allein in 2020 insgesamt 29,2 Milliarden US-Dollar verloren haben. Selbst der überzeugte Tesla-Shortseller Jim Chanos hat die Reißleine gezogen und seine Short-Position in 2020 deutlich reduziert, wie er gegenüber "Bloomberg" erklärte. Anfang 2021 ging er dann noch einen Schritt weiter und erklärte in einem Interview, dass er zur Verlustminimierung nun nicht mehr mit Leerverkäufen sondern mit Put-Optionen gegen Tesla wette.

Tesla lehrte etablierte Autobauer das Fürchten

An der Börse werden nur sehr wenige Unternehmensaktien gehandelt, die unter Experten, Analysten und Investoren so umstritten sind, wie die Anteilsscheine von Tesla. Jedoch sind die kritischen Stimmen angesichts der jüngsten Tesla-Performance zunehmend leiser geworden.

Denn egal ob man zu den Liebhabern und Investoren des Konzerns oder zu den Skeptikern und Leerverkäufern zählt, die Errungenschaften von Elon Musk und seinem Team können sich auf jeden Fall sehen lassen. Denn zum Börsengang produzierte der Konzern lediglich den Lotus ähnlichen Tesla Roadster, der eher einem Spielzeug für Erwachsene ähnelte als einem soliden E-Auto. Mit der Produktion und dem Verkauf von weiteren Fahrzeugtypen, wie der High-End-Limousine Model S und dem Luxus-SUV Model X, konnte Musk jedoch relativ schnell zeigen, dass er mit seinem Konzern neue Maßstäbe in der Automobilindustrie setzen möchte.

Dabei lehrte der Tesla-Gründer, spätestens nach der Einführung des Model 3 im Jahr 2017, die etablierten Autobauer das Fürchten. Denn mit einem Fahrzeugpreis von rund 35.000 US-Dollar zeigte Musk eindrucksvoll, dass er seine Marke nicht nur in der teuren Oberklasse etablieren möchte, sondern auch im breiten Massenmarkt. Diese Strategie zahlt sich nun allmählich aus und die verschiedenen Fahrzeugtypen von Tesla sind aus dem Straßenbild vieler Großstädte längst nicht mehr wegzudenken.

