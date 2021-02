Anleger optimistisch: Sind das die nächsten drei Robinhood-Aktien für 2021?

• Robinhood-Investoren wollen Aktien mit starkem Wachstumspotenzial und guter Entwicklung• Axon Enterprise, Magnite & Shockwave Medical noch nicht auf der Robinhood-Top-100-Liste• Fünf-Sterne-Bewertung bei Motley Fool CAPS

The Motley Fool veröffentlichte kürzlich drei Wachstumsaktien, die noch nicht auf der Robinhood-Top-100-Liste stehen, aber bei Motley Fool CAPS - einem Service, der alle Ansichten der Investorengemeinschaft zusammenfasst, um eine Bewertung zu erhalten - die begehrte Fünf-Sterne-Bewertung erhalten haben. Sie könnten zu den neuen Robinhood-Aktien im Jahr 2021 gehören.

Axon Enterprise

Axon Enterprise ist, wie The Motley Fool berichtet, vor allem für seine Taser-Elektroschocker bekannt. Darüber hinaus habe das Unternehmen jedoch auch eine umfassendere Auswahl wichtiger Technologien für Strafverfolgungszwecke eingeführt. So würden die Körper- und Fahrzeugkameras von Axon Enterprise zunehmend für die polizeiliche Überwachung als auch in Gerichtsverfahren eingesetzt. Außerdem hat Axon "eine digitale Cloud-basierte Plattform für das Beweismanagement herausgebracht, mit der Behörden die Informationen verfolgen können, die sie für die Strafverfolgung sammeln", so The Motley Fool.

Die Zukunft von Axon sei vielversprechend. Das Unternehmen prüfe derzeit den Einbau moderner Anwendungen in sein Angebot - so zum Beispiel von Funktionen für künstliche Intelligenz und Versanddienste. Da der Umsatz von Axon bisher nur 2 Prozent des adressierbaren Marktes ausmache, bleibe dem Unternehmen noch viel Luft für Wachstum.

Die Axon Enterprise-Aktie konnte im vergangenen Jahr an der NASDAQ um 67 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn weist sie ein Plus von 35,60 Prozent aus und notiert aktuell bei 166,15 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 1. Februar 2021). Bei CAPS erhielt die Axon Enterprise-Aktie laut The Motley Fool fast 1.600 aktive Picks, wovon 94 Prozent positive Empfehlungen waren - damit erhielt Axon eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Magnite

"Magnite betreibt einen Dienst, mit dem Publisher von Websites, Apps und verbundenen TV-Content-Plattformen Einnahmen erzielen können, indem sie Werbetreibende auf ihre Plattformen einladen", beschreibt The Motley Fool das Geschäftsmodell der zweiten möglichen Robinhood-Aktie für 2021. Das angebotsseitige Modell sei im Wesentlichen das Spiegelbild dessen, was The Trade Desk tue, um Werbeagenturen bei der Suche nach Orten für die Veröffentlichung von Werbeinhalten zu unterstützen. Der Name Magnite ist dabei neu: Einige bekannte Branchenunabhängige haben sich unter diesem Namen zusammengeschlossen, darunter Rubicon Project und Telaria.

Die stark gestiegene Zahl an angeschlossenen TV-Programmen und anderen verfügbaren Werbeflächen habe Magnite die einmalige Gelegenheit gegeben, neben den von ihm bedienten Märkten zu wachsen - und wenn sich die Werbeausgaben zusammen mit der Gesamtwirtschaft beleben, könnte es mehr Platz für angebotsseitige Anzeigenplattformen geben.

Im vergangenen Jahr konnte die Magnite-Aktie an der NASDAQ um 293 Prozent zulegen - sich also fast vervierfachen -, was sie zu einem der Favoriten unter den Motley Fool CAPS-Mitgliedern gemacht hat: Sie erzielte 369 Picks, von denen 366 davon ausgehen, dass die Aktie den breiten Aktienmarkt übertreffen wird. Im neuen Jahr konnte das Papier bereits um 26,99 Prozent auf 39 US-Dollar zulegen (Stand: Schlusskurs vom 1. Februar 2021).

Shockwave Medical

Shockwave Medical - der Dritte im Bunde der Robinhood-Kandidaten in diesem Jahr - ist ein Hersteller medizinischer Geräte, der sich auf die Entwicklung von Geräten zur Behandlung von atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert hat. Im Jahr 2018 war Atherosklerose laut MSD Manual die Haupttodesursache weltweit. Shockwave Medical ermöglicht es mit seiner IVL-Technologie (intravaskuläre Lithotripsie) Ablagerungen in den Arterien, die den Blutfluss stören und in der Folge zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen können, mittels Schalldruckwellen zu entfernen. Die "Schalldruckwellen wirken sich bevorzugt auf hartes Gewebe aus, stören Kalzium und lassen das Gewebe unberührt", erklärt Shockwave Medical auf seiner Website. Dabei soll die Verletzung des Gewebes des Patienten minimiert, das medizinische Verfahren vereinfacht und das Resultat optimiert werden, indem Komplikationen reduziert und Kosten gesenkt werden sollen.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat die Shockwave-Technologie laut The Motley Fool zur Behandlung einiger Krankheiten zugelassen. Das Unternehmen hoffe jedoch, dass sie noch weitaus umfassender Verwendung finden kann. Daher sollten Anleger The Motley Fool zufolge genau beobachten, "wie Shockwave weitere klinische Studien durchläuft und die FDA-Zulassung für ein breiteres Spektrum von Behandlungsindikationen beantragt".

Im vergangenen Jahr konnten sich Shockwave-Aktionäre über ein Plus von 136 Prozent bei der Shockwave Medical-Aktie freuen. Shockwave baue seine Anhängerschaft bei Motley Fool CAPS zwar noch immer auf, doch diejenigen, die die Aktie bewerteten, seien sehr optimistisch: Von 182 Picks glauben 180, dass die Shockwave-Aktie den Markt outperformen wird.

Redaktion finanzen.net

