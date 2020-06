10 wichtige Fakten: Das sollten Sie zum Wochenstart an der Börse wissen

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Montag mit roten Vorzeichen - die 12.000-Punkte-Marke dürfte auf die Probe gestellt werden.

2. Asiens Aktienmärkte mit roten Vorzeichen

In Tokio sinkt der Nikkei 2,03 Prozent auf 22.055,37 Indexpunkte (Stand: 07:32 Uhr MESZ). Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite nach dem langen Wochenende 0,64 Prozent tiefer bei 2.960,37 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,12 Prozent runter auf 24,275,31 Zähler.

3. Wirecard-Vorstand setzt auf Fortführung des Geschäfts

Der nach einem Bilanzskandal ums Überleben kämpfende Zahlungsabwickler Wirecard setzt trotz des Insolvenzantrags auf eine Fortführung des Geschäfts. "Der Vorstand ist der Meinung, dass eine Fortführung im besten Interesse der Gläubiger ist", teilte der DAX-Konzern am Samstag in Aschheim bei München mit. Zur Nachricht

4. Commerzbank könnte offenbar bis zu 7.000 Stellen abbauen

Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank könnte im Rahmen des bereits angekündigten schärferen Sparkurses Kreisen zufolge bis zu 7000 Stellen abbauen. Zudem sollen rund 400 Filialen geschlossen werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Damit würde der Stellen- und Filialabbau deutlich höher ausfallen als noch im September 2019 mitgeteilt. Zur Nachricht

5. Lufthansa-Rettung: Thiele rechnet mit mehrjähriger Sanierungsphase

Nach der staatlichen Rettung der Lufthansa rechnet Großaktionär Heinz Hermann Thiele damit, dass die Sanierung der deutschen Fluglinie "fünf bis sechs Jahre" dauern wird. "Das wird für alle Beteiligten ein schmerzhafter Weg", sagte Thiele in einem Interview der "Bild am Sonntag". Aber: "wie schmerzhaft, das kann heute keiner sagen." Zur Nachricht

6. 90 Unternehmen stoppen Facebook-Werbung

Aus Protest gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten in seinen Diensten haben sich mittlerweile Dutzende Unternehmen einem Aufruf zum Werbeboykott angeschlossen. Die von Bürgerrechtsorganisationen Mitte Juni ins Leben gerufene Initiative #StopHateForProfit führte auf ihrer Webseite am Sonntag in einer Liste gut 90 Unternehmen, die ihre Werbung auf Facebook in den USA erst einmal stoppen. Zur Nachricht

7. Airbus will tausende Stellen streichen

Der Flugzeugbauer Airbus wird als Reaktion auf die Luftfahrt-Krise für zwei Jahre seine Produktion und seine Auslieferungen um 40 Prozent kürzen und tausende Stellen abbauen. Zur Nachricht

8. Softbank verkauft T-Mobile-Aktien für Milliardensumme

Der japanische Technologiekonzern Softbank hat mit dem angekündigten Verkauf von T-Mobile-Aktien begonnen. Zur Nachricht

9. Boeing kann mit Testflügen der 737 Max beginnen

Nach dem mehr als einjährigen Startverbot für den Mittelstreckenjet Boeing 737 Max kann der Flugzeugbauer Testflüge starten. Zur Nachricht

10. Euro legt etwas zu

Der Euro ist am Montag leicht gestiegen und wurde bei 1,1247 US-Dollar gehandelt.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com