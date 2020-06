Die US-Börsen wiesen vor dem Wochenende tiefrote Vorzeichen aus.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss bei 25.015,55 Punkten um 2,84 Przozent tiefer. Im Handelsverlauf hatte er zeitweise sogar die Marke von 25.000 Punkten gerissen. Zum Einstieg in den Freitagshandel hatte sich der US-Index noch lediglich 0,40 Prozent schwächer bei 25.641,69 Punkten gezeigt. Daneben sank der NASDAQ Composite bis zum Handelsschluss um 2,59 Prozent auf 9.757,22 Punkte ab. Er hatte zum Ertönen der Startglocke lediglich um 0,21 Prozent auf 9.995,12 Einheiten nachgegeben.

Die Corona-Pandemie hatte die Wall Street am Freitag fest im Griff. Die Sorgen vor einer zweiten Welle waren allgegenwärtig. Zum Belastungsfaktor wurde auch der Bankensektor, der wegen des Bankenstresstests unter Druck geriet. Auch aktuelle Konjunkturdaten erwiesen sich nicht als Stütze: So stiegen die Konsumausgaben im Mai nicht so stark wie erwartet und auch das von der University of Michican ermittelte Konsumklima enttäuschte.

