Vonovia-Aktie im Plus: Vonovia kauft 2,6 Prozent an niederländischer Vesteda

Damit macht der Immobilienkonzern den ersten Schritt in den niederländischen Wohnimmobilienmarkt, wie die Bochumer mitteilten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Vesteda ist das führende Wohnimmobilienportfolio in den Niederlanden mit 27.000 Wohneinheiten im mittleren Preissegment, die sich überwiegend in der Region Randstad befinden, zu der beispielsweise Amsterdam und Rotterdam gehören. Die Niederlande sind neben Österreich, Schweden und Frankreich einer der vier Zielmärkte für Wohnimmobilien von Vonovia außerhalb Deutschlands.

Bereits 2018 hat Vonovia eine Beteiligung von 10 Prozent am französischen Wohnimmobilienportfolio Foncière Vesta erworben. Der Einstieg in den Niederlanden folgt diesem Beispiel. Damit schafft Vonovia die Grundlage, um ein besseres Verständnis des lokalen Marktes zu entwickeln und Praxiserfahrung zu sammeln. Ziel ist es, auf den Erfahrungen des Unternehmens in Deutschland aufzubauen und diese auf vergleichbare Märkte in Europa zu übertragen.

Die Aktien von Vonovia gewannen am Freitagmorgen via XETRA 2,65 Prozent auf 54,16 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

