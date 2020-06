So beliebt sind die wichtigsten Kryptos in Japan - Ripple vor Ethereum

• Bitcoin, Ripple und Ethereum in Japan am beliebtesten• Anlegerinteressse an XRP lässt nach• Schafft Ripple den Sprung zurück auf Platz eins?

Die Zeiten, in denen der Bitcoin ein unbekanntes Nischenprodukt war, sind spätestens seit seiner Rally und seinem Allzeithoch 2017 vorbei. Heute erfreut er - aber auch viele andere Kryptowährungen, die im Laufe der Zeit entstanden - sich großer Beliebtheit.

Ripple in Japan beliebter als Ethereum

Die japanischen Kryptobörse BITMAX führte kürzlich eine Umfrage zur Beliebtheit von Kryptowährungen in Japan durch. Dabei kam heraus, dass auch bei den Japanern der Bitcoin die beliebteste Kryptowährung ist. Doch geht man nach der BITMAX-Umfrage, war das keine klare Sache, denn auf Bitcoin kommt dicht gefolgt Ripples XRP. Während 26 Prozent der Befragten Bitcoin als ihre Lieblings-Kryptowährung angaben, benannte ein Viertel der Befragten den XRP-Token als liebste Cyberdevise. Ethereum, das von neun Prozent der Befragten favorisiert wird, erzielte im Beliebtheitsranking somit nur Platz drei.

Zwar nahmen an der Umfrage nur 1.498 Menschen teil, doch wie cointelegraph.com berichtet, sei die Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) Ende 2019 zu einem ähnliche Ergebnis gekommen: Unter den auf Yen lautenden Beständen an digitalen Vermögenswerten habe Bitcoin an erster, Ripple an zweiter und Ethereum an dritter Stelle gestanden.

Interesse von Anlegern an XRP lässt nach

Doch auch wenn Ripples Token in Japan an zweiter Stelle steht - die Beliebtheit der Kryptowährung bei japanischen Anlegern lässt nach, denn zuvor hatte XRP im Duell mit Bitcoin sogar die Nase vorn. Vermutlich verlor Ripple seine Marktführung, da der XRP-Kurs mit dem des Bitcoin nicht mehr mithalten konnte und seit geraumer Zeit mehr oder weniger stagniert. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80,5 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Vom einstigen Hoch bei über 2 Dollar ist XRP mit derzeit rund 0,19 Dollar (Stand: 24. Juni 2020) weit entfernt. Dennoch bleibt Ripples Coin in Japan nach wie vor deutlich beliebter als Ethereum, das hinsichtlich der Marktkapitalisierung inzwischen die zweitgrößte Kryptowährung ist.

Wie geht es für Ripple & Co. weiter?

Yuya Hasegawa, Analyst bei bitbank, schrieb in einer Notiz, dass die Nachfrage nach Bitcoin sicherlich hoch bleibe und sich die Aufmerksamkeit am Markt vermutlich zunächst weiterhin hauptsächlich auf Bitcoin und Ethereum richten werde. Es sei aber auch zu erwarten, dass "XRP einen soliden Boden in der ‚neuen Normalität‘ der COVID-19-Ära bildet". Durch die Corona-Krise bestünde die Chance, dass die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungen und Überweisungen wächst. "Der XRP-Emittent Ripple verfügt bereits über eine skalierbare Infrastruktur, um schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Überweisungen zu implementieren, und seine Anwendungsfälle nehmen in einigen Teilen der Welt stetig zu", so Hasegawa.

So scheint es für Ripple aktuell schwierig, aber nicht unmöglich, den Platz als beliebteste Kryptowährung Japans wieder einzunehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pedrosek / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com