Krypto-Experte erwartet neuen Bullenmarkt - BTC-Kurs bei 150.000 Dollar?

• Krypto-Analyst erwartet neuen Bullenmarkt• Keine Manie wie 2017• Ausgewählte Kryptowährungen dürften extrem zulegen

Einige Krypto-Fans haben den Bitcoin als sicheren Hafen für Krisenzeiten und damit als Alternative zu Gold angepriesen. Doch vom Corona-Crash blieb auch die weltweit beliebteste Digitalwährung nicht verschont und verlor mehr als die Hälfte ihres Werts. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80,5 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Nachdem diese Verluste inzwischen wieder fast vollständig aufgeholt sind, gibt sich Simon Dedic auf Twitter äußerst optimistisch zur weiteren Entwicklung des Bitcoin.

Dedic ist der Mitgründer von Blockfyre, einem Unternehmen das auf die Analyse von Cyberwährungen spezialisiert ist. Wie der bekennende Krypto-Enthusiast jüngst in einem Tweet erklärte, geht er davon aus, dass nun ein neuer Bullenmarkt bevorsteht.

Jedoch stellt Simon Dedic auch klar, dass die Situation eine ganz andere sei als 2017, als eine regelrechte Krypto-Manie herrschte. Angetrieben durch einen Medien-Hype, einen Boom bei ICOs (Initial Coin Offerings) und einen FOMO-Effekt (=Angst der Investoren, eine gute Gelegenheit zu passen) war der Bitcoin Ende Dezember 2017 auf ein Allzeithoch von rund 20.000 Dollar geklettert. Damals hätte man wirklich jede Kryptowährung kaufen können und es wäre ein gutes Investment gewesen, so Dedic. Dies werde aber nicht nochmal passieren, warnt er.

Zwar ist der Krypto-Analyst weiterhin davon überzeugt, dass der Bullenmarkt zurückkehren wird, jedoch würden dann nicht der gesamte Kryptomarkt, sondern nur einige ausgewählte, solide Altcoins kräftig zulegen, heißt es in seinem Tweet.

In 2017, you could have bought literally any alt and it was a good investment.



Imo this won’t happen again.



However, I still believe that the bull run will return, pumping the few solid alts out there.



Predictions:$BTC $150k$ETH $9k$LINK $200$BNB $500$VET $1$XTZ $200