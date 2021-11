10 wichtige Fakten, die Sie am Freitag an der Börse nicht verpassen sollten

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nach den Stabilisierungsversuchen in den vergangenen beiden Tagen deutlich nach unten gehen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 2,2 Prozent schwächer bei 15.564 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die Börsen in Asien bewegen sich am Freitag abwärts.

In Japan verbucht der Nikkei aktuell (08:00 Uhr) einen Verlust von 2,53 Prozent auf 28.751,62 Punkte.

Auch in China dominieren die Bären. So verliert in Shanghai der Shanghai Composite 0,57 Prozent auf 3.563,93 Punkte. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen 2,32 Prozent auf 24.167,36 Zähler ab.

3. K+S: DPR legt endgültige Feststellungen vor - Kein Wertanpassungsbedarf

Der Düngerkonzern K+S kann mit Blick auf die Zweifel der Finanzaufsicht Bafin an der Bilanz für 2019 sowie dem ersten Halbjahr 2020 aufatmen. Zur Nachricht

4. Software AG prüft offenbar möglichen Verkauf

Die Software AG könnte Kreisen zufolge verkauft werden. Zur Nachricht

5. CompuGroup Medical will für bis 37 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen

Der Softwareanbieter CompuGroup Medical will eigene Aktien zurückkaufen. Zur Nachricht

6. Jochen Hanebeck beerbt Reinhard Ploss als Infineon-CEO

Der Chiphersteller Infineon hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef Reinhard Ploss gefunden. Zur Nachricht

7. NIO beliefert chinesische Metropole mit Elektro-Polizeiwagen

In Kooperation mit dem Guoxing Auto Service Center in Beijing unterstützt NIO die Institution bei der Auslieferung von Fahrzeugen an Staatsbehörden und regierungsnahe Einrichtungen. Zur Nachricht

8. Auto Brand Reliability Report: US-Verbraucherorganisation straft Tesla im Qualitätsranking ab

Jährlich bringt die größte Verbraucherorganisation Consumer Reports (CR) den Auto Brand Reliability Report heraus. Hierbei werden insbesondere die Kriterien Sicherheit und Qualität begutachtet. In diesem Jahr gibt E-Autopionier Tesla jedoch kein gutes Bild ab. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben kräftig nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel kräftig nachgegeben.

10. Euro bleibt stabil

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt.

Bildquellen: everything possible / Shutterstock.com