10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Dienstag

Der DAX dürfte sich am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschließen. Laut vorbörslichen Indikationen wird das Börsenbarometer bei 10.510,50 Punkten um 1,6 Prozent tiefer in den Handel gehen.

2. Asiens Börsen mit Abschlägen

An Asiens Börsen bestimmen am Dienstag die Bären die Richtung: In Tokio bricht der Nikkei aktuell um 2,00 Prozent auf 19.276 Punkte ein. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,41 Prozent auf 2.812 Indexpunkte. In Hongkong muss der Hang Seng derweil 2,25 Prozent auf 23.782 Zähler abgeben.

3. Co-Chefin Jennifer Morgan verlässt SAP - Gewinn im ersten Quartal

Inmitten der Corona-Krise trennt sich Europas größter Softwarehersteller SAP von seiner erst vor wenigen Monaten an die Spitze geholten Co-Chefin Jennifer Morgan. Die 48-Jährige habe sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich darauf verständigt, das Unternehmen zum 30. April zu verlassen. Zur Nachricht

4. Sartorius wird optimistischer für das laufende Jahr

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat im ersten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet und wird für den Rest des Jahres mit Blick auf seine Zukäufe optimistischer. Das erwartete Umsatzwachstum in diesem Jahr liege nun bei 15 bis 19 Prozent. Zur Nachricht

5. Roche erhält US-Zulassung für Testverfahren zur Krebserkennung

Roche hat für ein Testverfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs die US-Zulassung erhalten. Die FDA habe den Test von Roche zur Verwendung auf den vollautomatischen Hochdurchsatzsystemen "Cobas 6800/8800" zugelassen, so das Unternehmen. Zur Nachricht

6. Flughafen Frankfurt verzeichnet Passagierrückgang um 97%

Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 16. Kalenderwoche nur 37.015 Passagiere abgefertigt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, betrug der Rückgang in der Woche zum 19. April somit 97,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

7. Drägerwerk nimmt mit Kapitalerhöhung 76,5 Millionen Euro ein

Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk hat seine neuen Vorzugsaktien erfolgreich platziert. Der Preis für die 1 Million Anteilscheine habe bei 76,50 Euro je Stück gelegen, teilte das Unternehmen mit. Zur Nachricht

8. IBM streicht nach Umsatz- und Gewinneinbruch Prognose

Die Corona-Krise zwingt Unternehmen zum Sparen und verheißt damit schwere Zeiten für die IT-Branche. "Im März kamen unsere Software-Transaktionen nahezu über Nacht zum Erliegen", sagte der Finanzchef des US-Computer-Riesen IBM, James Kavanaugh. Zur Nachricht

9. Lage am US-Ölmarkt beruhigt sich etwas nach historischem Absturz

Am US-Ölmarkt zeichnet sich nach dem historischen Verfall eines Terminkontrakts und allgemein hohen Verlusten zum Wochenauftakt eine Beruhigung ab. So zog der Ölpreis für amerikanisches Leichtöl (WTI) zur Auslieferung im Juni in den frühen Handelsstunden am Dienstag um 1,05 Dollar oder rund fünf Prozent auf 21,48 Dollar an, nachdem er am Vortag noch um fast ein Fünftel gefallen war. Zur Nachricht

10. Euro gibt nach - Verunsicherung bleibt hoch

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel angesichts der hohen Verunsicherung nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0832 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch bei 1,0871 Dollar notiert.

