Der heimische Aktienmarkt muss am Dienstag klare Abgaben hinnehmen.

Der DAX rutscht tiefer in den roten Bereich ab, nachdem er bei 10.519,44 Punkten mit einem Minus von 1,47 Prozent eröffnet hatte. Beim TecDAX war zum Start ein kleines Minus von 0,41 Prozent auf 2.894,66 Zähler zu sehen. Im Verlauf bewegen sich die deutschen Techwerte dann deutlich tiefer in der Verlustzone.

Nachdem bereits die Börsen in den USA und Asien mit klaren Kursverlusten auf den historischen Preisrutsch am Ölmarkt reagiert haben, sind auch die deutschen Anleger am Dienstag verunsichert und schicken den DAX auf Talfahrt. Der Mai-Terminkontrakt für Rohöl der Sorte WTI war am Montag bis auf minus 40,32 Dollar gefallen. Am Ölmarkt bleibt die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wird, bestehen.

"Solche Preisasymmetrien wie aktuell am Ölmarkt setzen nicht nur Ölförderunternehmen unter Druck, sie ziehen oft auch größere Handelsverluste bei Investmentbanken und Hedgefonds nach sich, die dann wiederum Geld aus andere Anlagen wie etwa Aktien oder Anleihen abziehen müssen", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank.

