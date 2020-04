Adler Real Estate-Aktie kann höchstes Niveau seit Januar nicht halten - Aktie dreht in die Verlustzone

Die Anteilsscheine des Wohnungsunternehmens kletterten am Vormittag via XETRA zeitweise um 2,8 Prozent auf 13,32 Euro. Mit der Rückkehr auf das höchste Niveau seit Mitte Januar machten sie den kompletten Corona-Rutsch auf zwischenzeitlich 5,57 Euro vergessen. Im Verlauf konnten sie ihre Gewinne allerdings nicht halten und fielen auf rotes Terrain zurück. Zum Handelsende lagen sie 3,55 Prozent unter ihrem Vortagesschlusskurs bei 12,50 Euro. Seit Mitte März gab es in der Erholung überhaupt nur vier Verlusttage. Adler Real Estate fusioniert mit der bislang auf Berlin fokussierten ADO Properties . Anschließend wollen beide dann den Projektentwickler Consus Real Estate übernehmen.

