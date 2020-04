Umweltorganisationen erhöhen wegen Datteln 4 Druck auf Fortum

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) veröffentlichte am Dienstag eine eigene Broschüre zu der geplanten Anlage und sprach von einem "klima-, umwelt- und gesundheitspolitischen Irrsinn". Die Kritik teilt auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das am Vormittag an einem Pressegespräch teilnimmt.

"Wenn die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin Klimaschutz will, muss sie die Inbetriebnahme von Datteln 4 durch den staatseigenen Mehrheitseigner Fortum verhindern", erklärte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. Mit dem neuen Kraftwerk würde sie die finnische Klimapolitik und den dortigen Kohleausstieg 2029 konterkarieren. "Und für die Bundesregierung wäre der Betrieb von Datteln 4 ein klimapolitischer Offenbarungseid." Das Kraftwerk sei "volkswirtschaftlicher Unsinn" und gerade in der Corona-Krise "besonders unverantwortlich".

Fortum teilte unterdessen mit, die Aufsichtsratsversammlung am Donnerstag in Helsinki wegen der Pandemie überwiegend virtuell auszurichten. Die gesamte Ansprache von Firmenchef Pekka Lundmark sei als Video zugängig, während er bei der physischen Versammlung nur eine verkürzte Rede halten werde. Ein Livestream startet um 13 Uhr Ortszeit (14 Uhr MEZ).

Fortum hält seit diesem Jahr etwa 70 Prozent an Uniper. Das MDAX-Unternehmen will Datteln 4 in den kommenden Monaten ans Netz bringen und noch bis 2035 oder 2038 laufen lassen. Im Gegenzug hatte es der Bundesregierung angeboten, ältere Kohlemeiler vorzeitig stillzulegen. Die Kohlekommission hatte sich gegen eine Inbetriebnahme von Datteln 4 ausgesprochen.

