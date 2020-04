United Airlines-Aktie knickt ein: Corona-Krise brockt United Airlines Milliardenverlust ein

Im ersten Quartal dürfte ein Verlust in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro) vor Steuern anfallen, warnte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Beim Umsatz rechnet United mit 8,0 Milliarden Dollar, was einem Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entsprechen würde. Die Airline betonte, dass es sich bislang lediglich um vorläufige Quartalsergebnisse handele.

Anleger ließen die United Airlines-Aktie im frühen Handel an der Nasdaq um zeitweise 7,50 Prozent fallen auf 27,06 US-Dollar. Aktuell verliert das Papier noch 2,61 Prozent auf 28,37 US-Dollar.

/hbr/DP/fba

CHICAGO (dpa-AFX)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com