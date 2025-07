XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Anleger halten sich zurück

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist behauptet in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,1 Prozent Punkte auf 24.308. Die Börsen warten weiterhin auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Für Zurückhaltung sorgten Medienberichte, laut denen US-Präsident Donald Trump Minimalzölle von 15 bis 20 Prozent auf Importe aus Europa fordert. Gleichzeitig sickern die ersten Berichte über eventuelle Gegenmaßnahmen Europas durch. Diese könnten über Warenlieferungen hinausgehen. Am Donnerstag könnte die geldpolitische Entscheidung der EZB Bewegung in den Markt bringen.

Zunehmend an Gewicht gewinnt die Berichtssaison. So legt am Dienstag unter anderem Softwaregigant SAP Zahlen vor. Die weiter fortgeschrittene Berichtssaison in den USA ist bislang besser als erwartet gelaufen, allerdings hatten die Analysten zuvor die Schätzungen kräftig nach unten revidiert.

Die Munich Re hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Wie der Rückversicherer mitteilte, liegt der Nettogewinn mit rund 2,1 Milliarden Euro deutlich über dem Mittelwert der Analystenschätzungen von 1,624 Milliarden Euro. An der Jahresprognose eines Nettogewinns von 6 Milliarden Euro hält der DAX-Konzern fest. Munich Re gewannen 0,7 Prozent.

Evotec stürzen nach Umsatzwarnung ab

Mit 16,9 Prozent Minus reagierten Evotec auf ihren gesenkten Umsatzausblick für 2025. "Dabei könnte man ihn eigentlich auch positiv lesen als kräftigen Margenanstieg", sagte ein Händler. Denn die Gewinnprognose habe Evotec für diesen Zeitraum bestätigt. Allerdings werde der Gewinn von Kostensenkungen gestützt, was nicht operativ sei und auch nicht wiederholbar.

Mit guten Vorgaben aus dem Rohstoffsektor waren Stahlaktien gesucht: Thyssenkrupp gewannen 4 Prozent und Salzgitter 8,1 Prozent. Für gute Stimmung bei Luftfahrtaktien sorgten bessere Geschäftszahlen von Ryanair: Für Lufthansa ging es in der Folge um 0,9 Prozent nach oben. Knorr-Bremse gewannen 3,3 Prozent, nachdem sie nach Angaben aus dem Handel von KeplerCheuvreux auf "Buy" nach "Hold" mit Kursziel 96 Euro erhöht worden waren.

Delivery Hero rückten um 16,3 Prozent vor. Damit erholte sich die Aktie vollständig vom Abgabedruck am Freitag. Belastend hatte ein Bloomberg-Artikel gewirkt. Danach hat Anteilseigner Prosus den europäischen Wettbewerbsbehörden angeboten, den 27-Prozent-Anteil an Delivery Hero zu verkaufen, um auf diesem Weg grünes Licht für den Kauf von Just Eat Takeaway zu erhalten. Möglicherweise hoffen Anleger auf einen strategischen Käufer, sollten die Stücke tatsächlich an den Markt kommen.

