Blick auf Aktienkurs

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt

21.07.25 09:25 Uhr

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 7,52 EUR.

Wer­bung

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 7,52 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,54 EUR aus. Bei 7,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 322.377 Lufthansa-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 7,82 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 39,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,286 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,44 EUR je Lufthansa-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht Erste Schätzungen: Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com