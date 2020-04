Indischer Netflix-Rivale profitiert von Corona-Pandemie

• Corona-Krise beschert vielen Unternehmen Probleme• Einige wenige Unternehmen profitieren von "Stay at home"• Bei Indiens Netflix-Konkurrent steigen die Zuschauerzahlen

Von der Corona-Krise sind - mehr oder weniger - alle betroffen. Viele Unternehmen mussten aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen ihr Geschäft stoppen und blicken nun eher vorsichtig auf das restliche Jahr 2020. Eine Branche, die von der Ausnahmesituation, in der viele Menschen von zu Hause aus arbeiten oder aufgrund von Kurzarbeit ihrer Arbeit gar nicht bzw. nur bedingt nachkommen können, profitiert, scheint das Streaming-Geschäft zu sein. Auf Streamingdienste wie Netflix, Roku, Disney oder auch auf den indischen Netflix-Konkurrenten Zee5 von Zee Entertainment Enterprises wirkt sich die "Stay-at-home"-Devise positiv aus.

Zee-Zuschauerzahlen steigen in Corona-Krise

Indiens größter einheimischer Streamingdienst, Zee Entertainment, hat seine Plattform vor kurzem in neuen Märkten im Ausland - wie zum Beispiel in Kanada - eingeführt. Der Dienst, den Indiens größter Fernsehsender im Februar 2018 erst startete, habe Bloomberg zufolge bisher auf lokale Inhalte gesetzt, um mit seinen großen Konkurrenten, die sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen können, konkurrieren zu können und ist jetzt auf der Suche nach südasiatischen Abonnenten über die Grenzen von Indien hinaus.

Und schon kurz darauf konnte das Unternehmen von einem weltweiten Anstieg beim Online-Streaming, durch die Corona-Krise, profitieren. Die Zuschauerzahlen für den Fernseh- und Filmdienst Zee5 seien im März im Vergleich zum Vormonat weltweit um rund 18 Prozent gestiegen. Archana Anand, Chief Business Officer von Zee5 Global, erklärte, dass die Zuschauerzahlen vor allem von einem Anstieg in Kanada sowie Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas profitierten. "Da die meisten Länder gesperrt sind, wenden sich Zuschauer in allen Märkten OTT-Plattformen wie unserer zu, um unterhalten zu bleiben", gibt Bloomberg Anands Aussagen aus einer E-Mail-Antwort wieder. Die Zahl der neuen Abonnenten für Zee5 sei im März gegenüber Februar um 60 Prozent gestiegen, was teilweise auf eine "sehr starke und positive Akzeptanz in Kanada" zurückzuführen sei.

Dennoch bereitet die Corona-Krise dem Unternehmen wie vielen anderen auch Probleme: Die Beschränkungen, die viele Länder als Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Virus ergriffen haben, verhindern die Produktion eigener Inhalte durch die Streamingdienste. Zee5 habe deshalb auch seine sogenannten "ground events", wie eine Art "Talentjagd" in Bangladesch, neu planen müssen, heißt es bei Bloomberg weiter-

