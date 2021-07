10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,16 Prozent tiefer bei 15.764,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei aktuell 1,21 Prozent auf 28.261,96 Zähler ab.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen aufwärts, er gewinnt 0,72 Prozent auf 3.553,86 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong kann derweil einen Zuschlag von 1,1 Prozent auf 28.093,65 Zähler verbuchen.

3. Daimler übertrifft trotz Chip-Knappheit die Erwartungen

Daimler hat im zweiten Quartal wieder Gewinne geschrieben und die Markterwartungen trotz des Engpasses bei Halbleitern, mit dem die Branche weltweit zu kämpfen hat, deutlich übertroffen. Zur Nachricht

4. Siemens Gamesa senkt wegen Rückstellungen Ausblick

Siemens Gamesa senkt im Zuge der Vorlage vorläufiger Drittquartalszahlen den Ausblick für das Gesamtjahr 2021. Zur Nachricht

5. Gewinnwarnung: Siemens Energy streicht Ergebnisprognose

Die angepasste Gewinnprognose von Tochter Siemens Gamesa fällt auch auf die Konzernmutter Siemens Energy zurück. Zur Nachricht

6. Novem-Aktie vor Börsengang: Ausgabepreis festgelegt

Der Automobilzulieferer Novem Group bekommt bei seinem geplanten Börsengang das aktuell schwächere Umfeld zu spüren. Zur Nachricht

7. Beige Book der US-Notenbank: Wirtschaftslage verbessert sich weiter

Die wirtschaftliche Lage in den USA hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt weiter verbessert. Zur Nachricht

8. Drägerwerk wegen hoher Kosten mit Gewinnrückgang

Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk hat im zweiten Quartal beim operativen Ergebnis unerwartet schwach abgeschnitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,30 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 72,59 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete der Euro 1,1835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1812 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Deutsche Börse