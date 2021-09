10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX wird am Donnertag laut vorbörslichen Indikationen um 0,23 Prozent schwächer bei 15.788 Punkten erwartet. Die Anleger hielten sich bereits jetzt aufgrund der morgigen Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktsbereichts zurück, so Experten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

Auch am Donnerstag sind in Asien überwiegend Pluszeichen zu sehen. Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,15 Prozent auf 28.495 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,48 Prozent höher bei 3.584 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil bei 26.024 Zählern um 0,02 Prozent tiefer.

3. Stellantis kauft sich eigenen US-Autofinanzierer

Der Automobilhersteller Stellantis übernimmt das auf Autofinanzierungen spezialisierte US-Unternehmen First Investors Financial Services Group. Den Kaufpreis für den ausschließlich mit Barmitteln finanzierten Zukauf bezifferte Stellantis mit rund 285 Millionen US-Dollar. Zur Nachricht

4. Volkswagen USA erzielt offenbar Vergleich bei Takata-Airbags

Die US-Tochter der Volkswagen AG hat einem Medienbericht zufolge mit Fahrzeugbesitzern einen Vergleich im Zusammenhang mit möglicherweise gefährlichen Airbags des Herstellers Takata geschlossen. Zur Nachricht

5. US-Justizministerium bereitet anscheinend weitere Wettbewerbsklage gegen Google vor

Die Alphabet-Tochter Google muss sich in den USA laut einem Insider womöglich auf ein zweites Kartellverfahren einstellen. Das US-Justizministerium beschleunigt seine Untersuchungen des Geschäfts mit digitaler Werbung und könnte noch im laufenden Jahr Klage einreichen. Zur Nachricht

6. Tesla Roadster soll voraussichtlich 2023 auf den Markt kommen

Tesla-Fans, die auf den neuen Sportwagen des Elektroautobauers warten, müssen sich noch bis 2023 gedulden. "2021 war ein Jahr verrückter Lieferkettenengpässe, und selbst wenn wir 17 neue Produkte hätten, würde das nichts nützen, weil sie nicht an die Kunden gehen könnten", twitterte Tesla-Chef Elon Musk . Zur Nachricht

7. BBVA und Stellantis kommen in EuroSTOXX 50

Die Aktien von BBVA und Stellantis steigen in den EuroSTOXX 50 auf. Wie der Indexbetreiber Qontigo am späten Mittwoch mitteilte, müssen Engie und Amadeus IT den Index verlassen. Zur Nachricht

8. OPEC+ hält an Produktions-Plus fest

Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölallianz OPEC+ drehe den Ölhahn wie erwartet im Oktober weiter auf. Die Tagesproduktion werde um 400 000 Barrel (je 159 Liter) erhöht, berichtete die OPEC am Mittwoch nach einer Online-Konferenz der 23 beteiligten Länder. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,31 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 68,26 Dollar.

10. Euro weiter klar über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter klar über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1817 Dollar festgesetzt.

