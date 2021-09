DAX leichter erwartet -- Asiatische Indizes fester -- Volkswagen USA erzielt offenbar Vergleich bei Takata-Airbags -- Tesla Roadster soll 2023 kommen -- Deutsche Post steigt in Stoxx Europe 50 auf

Werbung

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag mit einem kleinen Minus starten. Der DAX wird vorbörslich um 0,23 Prozent tiefer bei 15.788 Punkten erwartet. Den Mittwochshandel hatte er 0,07 Prozent tiefer bei 15.824,29 Indexpunkten beendet. Der TecDAX wird ebenfalls etwas schwächer erwaretet. Er ging am Vortag 1,03 Prozent fester bei 3.940,68 Einheiten aus der Sitzung. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag ansteht, sei bereits jetzt die Zurückhaltung am Markt zu spüren, sagen Experten. Die Erwartungen seien nach dem mauen ADP-Bericht aus der Privatwirtschaft nicht allzu hoch und der zuletzt vorsichtige Tenor des US-Notenbankchefs Jerome Powell habe sich bestätigt, so Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda laut dpa-AFX.





An den europäischen Börsen dürfte es am Donnerstag leicht nach unten gehen. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich in vorbörslichen Indikationen etwas tiefer. Am Mittwoch beendete er den Tag 0,74 Prozent höher bei 4.227,27 Zählern. Bevor am Freitag aufgrund des Arbeitsmarktberichts der Blick in die USA geht, dürften auch heute US-Konjunkturdaten im Fokus der Anleger stehen. Es werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten vom Außenhandel und zum Auftragseingang in der Industrie erwartet. "Mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante und immer neuen Virus-Mutationen steht der globalen Volkswirtschaft möglicherweise ein steiniger Weg bevor, bis man tatsächlich wieder 'Normalisierung' ausrufen kann", sagt Marcus Hüttinger vom Vermögensverwalter Gane laut Dow Jones Newswires.





Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch unentschlossen. Der Dow Jones notierte am Mittwoch zum Börsenstart quasi unverändert und bewegte sich auch anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Im späten Handel ging es dann jedoch noch etwas abwärts, sodass er den Handel letztlich 0,14 Prozent leichter bei 35.312,47 Punkten verließ. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil fester und konnte seine Gewinne auch im weiteren Verlauf halten. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15.309,38 Stellen. In den Fokus der US-Anleger standen noch immer die US-Arbeitsmarktdaten, welche am Freitag veröffentlich werden. Aber erste Konjunkturdaten gab es heute mit den ADP-Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft für August, welche schwächer ausfielen als erwartet. "Der September kann ein schwieriger Monat für Risikopapiere sein", sagte Suzanne Hutchins, Leiterin der Abteilung Real Return Investments bei Newton Investment Management gegenüber Dow Jones Newswires. "Die Märkte sind auf breiter Front ziemlich hoch, die Bewertungen sind ziemlich hoch." Sorgen bereitete den Anlegern indessen weiterhin die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft.