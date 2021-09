Stellantis-Aktie im Plus: Stellantis kauft sich eigenen US-Autofinanzierer

Aktien in diesem Artikel Stellantis 17,13 EUR

2,15% Charts

News

Analysen

Den Kaufpreis für den ausschließlich mit Barmitteln finanzierten Zukauf bezifferte Stellantis mit rund 285 Millionen US-Dollar. Verkäufer der F1 Holdings Corp, der Muttergesellschaft von First Investors, ist eine Investorengruppe unter Leitung der Private-Equity-Gesellschaft Gallatin Point Capital. Stellantis, unter deren Dach Marken wie Jeep, Chrysler, Dodge und Alfa Romeo vereint sind, ist der einzige Fahrzeughersteller in den USA ohne eigene Auto-Finanzierungsgesellschaft.

An der EURONEXT in Paris geht es für die Stellantis-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,1 Prozent aufwärts auf 17,02 Euro.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com