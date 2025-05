Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Elektroautos seien weltweit auf dem Vormarsch, aber - abhängig von der Geografie, der Politik und dem Entwicklungsstand der Unternehmensplattformen - mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, schrieb Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am besten positioniert seien chinesische Vertreter wie BYD. Vor den europäischen Herstellern liege angesichts ambitionierter Regulierungsmaßnahmen, des jüngsten Nachfragerückgangs und der wachsenden chinesischen Konkurrenz ein schwierigerer Weg. Die Amerikaner steckten derweil in einer Zwickmühle aus politischen Unsicherheiten und einer wechselhaften Nachfrage fest./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 22:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

