Warburg senkt Heidelberger Druck auf 'Hold' - Aktie rutscht ab

Der am Vortag vermeldete Verkauf von Docufy sei positiv, indem er die Liquidität des Druckmaschinenherstellers stärke, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vorerst rate er nun aber nicht mehr zum Kauf der Heidelberger Druck -Aktie. Eine zyklische Erholung sei nach dem deutlichen Anstieg im bisherigen Jahresverlauf schon eingepreist worden.

Am Mittwoch verliert das Papier vom Heidelberger Druckmaschinen auf XETRA dann auch zeitweise 5,53 Prozent auf 2,22 Euro.

