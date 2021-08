Angst vor Delta-Variante: Besonders viele Leerverkäufer in diesem Sektor

• Anleger sorgen sich um Ausbreitung der Delta-Variante• Banken reduzieren BIP-Prognosen• Zahl der Leerverkäufer in konjunktursensiblem Sektor steigt

Die Delta-Variante beginnt allmählich die Wirtschaftstätigkeit unter Druck zu setzen und so reduzierten laut Yahoo Finance große Investmentbanken wie Goldman Sachs und Bank of America inmitten der makroökonomischen Schwäche in den vergangenen Tagen ihre BIP-Prognosen für die USA und verwiesen dabei vor allem auf die Auswirkungen der Delta-Variante. Auch Pantheon Macroeconomics-Chefökonom Ian Shepherdson habe seine Prognose für das BIP-Wachstum im dritten Quartal gesenkt - von zehn Prozent auf sieben Prozent - und dabei eine vorsichtigere Einschätzung der Verbraucherausgaben angeführt, wie Yahoo Finance in seinem Morning Briefing schreibt.

Angst vor Delta entfesselt Leerverkäufer

Ein Sektor, der unter der aktuellen Entwicklung leidet, ist der Sektor der zyklischen Konsumgüter. Die Angst vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat die Leerverkäufer in diesem konjunktursensiblen Sektor entfesselt. Der Anteil der Leerverkäufer im Bereich zyklischer Konsumgüter sei Yahoo Finance zufolge seit April gestiegen, da die Ausgaben für Konjunkturprogramme ihren Lauf genommen haben und die Delta-Variante beginne, die Wirtschaftstätigkeit unter Druck zu setzen. Laut neuen Daten von S&P Global Market Intelligence hielten Leerverkäufer Ende Juli 4,57 Prozent der ausstehenden Aktien im Sektor der zyklischen Konsumgüter des S&P 500. Im August gehöre der Sektor der zyklischen Konsumgüter bislang zu den schlechtesten Performern des S&P 500, während sich zum Beispiel der defensivere Gesundheitsbereich sehr stark präsentiere.

"Es gibt kein Verstecken. Die Verbreitung der Delta-Variante hat das Vertrauen der Verbraucher sinken lassen", gibt Yahoo Finance Frank Del Rio, CEO von Norwegian Cruise Line, wieder. Laut Del Rio haben sich die Buchungstrends in der jüngsten Vergangenheit etwas abgeschwächt, da die Verbraucher vorsichtig blieben. Auch das Team von "The Transcript", das Kommentare von Führungskräften in Telefonkonferenzen analysiert, sehe "einige Anzeichen für einen Dämpfer durch die Delta-Variante. Die Verlangsamung könnte durch eine Mischung aus Delta, Saisonalität und schwierigen Vergleichswerten verursacht werden", zitiert Yahoo Finance. Allerdings scheine die Wirtschaft insgesamt "noch in bester Verfassung zu sein. Auch das Einkaufen zu Schulbeginn ist gut angelaufen. Einige der heißesten Sektoren, wie der Wohnungsbau, bewegen sich von einer überhitzten auf eine normalisiertere Basis. Es gibt nicht viel Besorgnis."

Die Leerverkäufer dürften das jedoch wohl anders sehen.

