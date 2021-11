10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,15 Prozent leichter bei 16.044 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag nach oben. In Japan ging der Leitindex Nikkei um 0,59 Prozent stärker bei 29.277,86 Zählern aus dem Handel. An der Börse in Shanghai geht es für der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,14 Prozent aufwärts auf 3.532 Einheiten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng um 0,72 Prozent fester bei 25.176 Punkten.

3. RWE verdient mehr - Ausblick bestätigt

Der Energieversorger RWE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von einem guten Handelsgeschäft profitiert und deutlich mehr verdient. Der zuletzt Ende Juli angehobene Ausblick wurde bestätigt. Zur Nachricht

4. K+S kündigt nach Umsatzplus Basisdividende an - BaFin will Bilanz weiter prüfen

Hohe Düngerpreise und die Vorbereitung der Kommunen auf einen womöglich strengen Winter treiben den MDAX-Konzern K+S an. So boomen die Agrarmärkte schon länger, weshalb Landwirte bereit sind, mehr Geld für Dünger auszugeben. Zur Nachricht

5. Siemens übertrifft eigene Prognose

Siemens hat seinen Überschuss im abgelaufenen Geschäftsjahr um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gesteigert und damit die im Sommer angehobenen Erwartungen übertroffen. Der Technologiekonzern profitierte von anhaltendem Wachstum in seinen Schlüsselbranchen. Zur Nachricht

6. Evergrande zahlt Zinsen auf US-Dollar-Anleihe

Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat sich offenbar mit einer weiteren Zinszahlung auf US-Dollar-Anleihen erneut etwas Luft verschafft. Kunden der Verwahr- und Zahlungsabwicklungsgesellschaft Clearstream hätten Kuponzahlungen für drei solcher Anleihen erhalten, sagte ein Clearstream-Sprecher. Zur Nachricht

7. Merck verdient trotz Corona-Boom weniger

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie sorgt beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA anhaltend für Schwung. Beim operativen Ergebnis und unter dem Strich mussten die Südhessen im dritten Jahresviertel jedoch Einbußen hinnehmen, da sie im Vorjahr noch von einem hohen Sonderertrag profitiert hatten. Zur Nachricht

8. EVOTEC bekräftigt Jahresprognose nach gutem Quartal

Der Biotechkonzern EVOTEC hat seine Jahresprognose nach einem guten dritten Quartal bekräftigt. Auch an dem Ausblick bis 2025 hält das Unternehmen fest. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach Verluste

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag stabilisiert, nachdem sie am Vortag deutlich nachgegeben hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,71 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 81,45 Dollar.

10. Euro auf tiefstem Stand seit Mitte 2020

Der Euro hat am Donnerstag weiter unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro im Tief 1,1465 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich höher auf 1,1558 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com, Deutsche Börse