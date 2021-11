K+S kündigt nach Umsatzplus Basisdividende an - BaFin will Bilanz weiter prüfen

So boomen die Agrarmärkte schon länger, weshalb Landwirte bereit sind, mehr Geld für Dünger auszugeben. Zudem habe das Auftausalzgeschäft zuletzt von einem überdurchschnittlichen Frühbezug durch die Kunden profitiert, wie K+S am Donnerstag in Kassel mitteilte. Die Ende Oktober angehobene Prognose für den operativen Gewinn im Kerngeschäft bestätigte K+S-Chef Burkhard Lohr bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal.

Der Konzernumsatz stieg von Juli bis Ende September im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 746 Millionen Euro. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon 121 Millionen Euro hängen. Das ist die Hälfte mehr als im Vorjahreszeitraum und in etwa so viel wie von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Für das Gesamtjahr kalkuliert Lohr mit einem operativen Gewinn in Höhe von rund 630 Millionen Euro. Seit Ende Oktober nicht mehr im Ausblick enthalten ist zuvor erwarteter Beitrag von 200 Millionen Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks durch K+S und die Remondis-Tochter Remex. Grund ist eine sich hinziehende Prüfung der Transaktion durch die Kartellwächter.

Unter dem Strich verdiente K+S im dritten Jahresviertel im fortgeführten Geschäft knapp 1,3 Milliarden Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von fast 1,8 Milliarden Euro angefallen war. Diese Kennziffer ist seit einiger Zeit allerdings weniger aussagekräftig, da K+S den geschätzten Wert eigener Produktionsstätten viel häufiger als früher an die erwartete Markt- und Geschäftsentwicklung anpasst. Hellt sich das Düngerumfeld auf, steigt der Wert entsprechend stark./mis/zb

K+S will Profabilität mittelfristig steigern - Basisdividende angekündigt

Der Konzern will mit Kostensenkungen perspektivisch einen positiven freien Mittelzufluss erzielen. Nach dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts im Frühling liege der Fokus auf der Verbesserung des Bestandsgeschäfts, teilte Düngerproduzent am Donnerstag vor Beginn eines Kapitalmarkttages mit.

Das neue Werk Bethune in Kanda und der Standort Zielitz in Sachsen-Anhalt würden auf die Produktion des Standardprodukts Kaliumchlorid fokussiert, dabei gehe es vor allem darum, die Kosten zu senken. An den Standorten Werra und Neuhof im thüringischen und hessischen Kalirevier liege der Fokus auf der Herstellung von Dünger-Spezialitäten. Die werfen mehr Gewinn ab. Und auch das europäische Salzgeschäft solle effizienter werden.

Ab 2023 soll dann jedes Werk sowie die Gruppe insgesamt einen positiven Free Cashflow erreichen, selbst bei einem niedrigen Kalidüngerpreis, erklärte Finanzvorstand Thorsten Boeckers laut Mitteilung. Über einen Zyklus von fünf Jahren soll zudem eine operative Gewinnmarge von mehr als 20 Prozent geschafft werden, vom Umsatz soll also mehr als ein Fünftel als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben.

K+S hatte den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts im Mai abgeschlossen. Der Schritt war wegen einer bedrohlich hohen Verschuldung notwendig geworden. Mit dem Verkauf fiel aber auch ein zuverlässiger Gewinnbringer weg. So schwankt das Düngergeschäft übelicherweise stärker. Aktuell läuft es hier sehr gut.

An der angestrebten Gewinnentwicklung sollen die Aktionäre mit einer Basisdividende von 15 Cent je Anteilsschein beteiligt werden. Für Jahre mit einer entsprechend guten Entwicklung soll es dann Aufschläge geben. Für das vergangene Geschäftsjahr wurde keine Dividende gezahlt und für 2019 waren es lediglich 4 Cent.

Weiter Ärger mit der BaFin

Dennoch droht K+S weiter Ärger mit den Finanzaufsehern: Das Unternehmen kann die Zweifel der Finanzaufsicht BaFin an der Bilanz für 2019 sowie dem ersten Halbjahr 2020 weiterhin nicht ausräumen. Hintergrund ist der Verdacht der Bafin, dass eine im Herbst 2020 wegen des Düngerpreisverfalls erfolgte Milliardenabschreibung der Hessen womöglich zu niedrig ausgefallen war. Die Aufseher hatten daher im Februar die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) beauftragt, die entsprechenden Bilanzen unter die Lupe zu nehmen. Die DPR hegt nun weiter Zweifel an der Rechnungslegung durch K+S, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Verfahren dauere an.

Wie K+S nun am Donnerstag weiter mitteilte, habe die DPR zwar die in Bezug auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 getroffenen langfristigen Kali-Preisannahmen nicht beanstandet. Sie halte jedoch den damals ermittelten Nutzungswert der "zahlungsmittelgenerierenden Einheit Kali- und Magnesiumprodukte" (ZGE Kali) als zu hoch. K+S teile die Position der DPR nicht, hieß es weiter.

In Bezug auf den verkürzten Konzernabschluss zum 30. Juni 2020 ist die DPR zudem der vorläufigen Auffassung, dass die Werthaltigkeit des Nettovermögens der ZGE Kali nicht nachgewiesen worden sei. K+S ist den aktuellen Angaben zufolge der Auffassung, dass zu diesem Stichtag kein Werthaltigkeitstest für die ZGE Kali notwendig gewesen sei. Die Preisentwicklung sei angemessen berücksichtigt worden. Ferner seien K+S und die DPR unterschiedlicher Auffassung über die Darstellung wesentlicher Ereignisse und deren Auswirkungen im Zwischenlagebericht. K+S habe der DPR weitere Informationen übermittelt. Das Verfahren dauere an.

