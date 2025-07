K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit Verlusten

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 15,62 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,3 Prozent auf 15,62 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 15,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,67 EUR. Bisher wurden heute 40.076 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,16 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,89 EUR.

Am 13.05.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 12.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,461 EUR im Jahr 2025 aus.

