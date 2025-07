K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 14,82 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 14,82 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 14,81 EUR. Bei 14,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.014 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 32,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,170 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,46 EUR.

Am 13.05.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 964,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR je K+S-Aktie.

