K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,7 Prozent im Minus bei 13,38 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,7 Prozent auf 13,38 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,68 EUR. Bisher wurden heute 3.786.382 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Mit einem Zuwachs von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,170 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,46 EUR.

K+S veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 988,00 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR einfahren.

