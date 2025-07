K+S Aktie News: K+S verteidigt Stellung am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der K+S-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,66 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie um 09:03 Uhr im XETRA-Handel bei 14,66 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 14,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die K+S-Aktie sank bis auf 14,62 EUR. Bei 14,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.511 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 31,98 Prozent wieder erreichen.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,170 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,46 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 964,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Am 13.08.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,201 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

