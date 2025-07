Kursentwicklung

K+S Aktie News: K+S am Mittag stärker

29.07.25 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 14,75 EUR.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 14,75 EUR zu. Die K+S-Aktie legte bis auf 14,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.838 K+S-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 15,73 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,39 Prozent. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,170 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,46 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. K+S dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie Erste Schätzungen: K+S gewährt Anlegern Blick in die Bücher MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient K+S-Aktie fällt auf Tief seit Ende April - Baader: Gewinne mitnehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: K+S