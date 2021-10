K+S-Aktie nach Kaufempfehlung durch Warburg Research mit Zweijahreshoch

Die K+S -Papiere steigen auf XETRA zeitweise um 2,4 Prozent auf 14,56 Euro. Damit liegen die Aktien des Düngerherstellers im laufenden Jahr fast 87 Prozent im Plus. Der Warburg-Research-Experte Oliver Schwarz stockte in einer aktuellen Studie angesicvhts steigender Kali-Preise seine Schätzungen auf und kommt nun auf ein fast doppelt so hohes Kursziel von 17 Euro. Folglich sprach er eine Kaufempfehlung aus.

Steigende Kosten für Logistik und Energie dürften den Ergebnisschub durch die Kali-Preise bis weit ins erste Quartal 2022 kaum bremsen, so Schwarz. Er verwies darauf, dass sich der brasilianische Kassapreis binnen zwölf Monaten inzwischen fast verdreifacht hat./ag/mis

