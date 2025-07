K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 13,26 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 13,26 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,27 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.616 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Mit Abgaben von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,170 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,46 EUR an.

K+S gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,220 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie tiefrot: K+S verfehlt im zweiten Quartal Erwartungen - Ausblick bleibt stabil

K+S: Zahlenschock beendet Aufwärtstrend

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren