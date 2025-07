K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von K+S

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 15,59 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,5 Prozent auf 15,59 EUR ab. Die K+S-Aktie sank bis auf 15,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113.194 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 36,04 Prozent sinken.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,89 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,461 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

