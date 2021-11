Asiens Börsen höher -- K+S kündigt nach Umsatzplus Basisdividende an -- RWE verdient mehr -- Evergrande zahlt Zinsen auf US-Dollar-Anleihe -- Disney, Beyond Meat im Fokus

Am Nachmittag standen außerdem die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen aus den USA auf der Agenda.

Der Leitindex fiel zur Wochenmitte nur kurzzeitig unter die Marke von 16.000 Punkten. Laut Börsianern könnte die Tausendermarke mit darüber entscheiden, in welche Richtung es für den Markt in naher Zukunft geht.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer und tendierte auch anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Am Abend standen noch Gewinne von 0,17 Prozent auf 16.067,83 Punkte an der DAX-Tafel. Der TecDAX zeigte sich derweil deutlich schwächer, nachdem er kaum verändert gestartet war. Letztendlich wies er noch Abschläge von 0,81 Prozent auf 3.874,91 Punkte aus.

Trotz Zurückhaltung, stützten gute Zahlen einiger Unternehmen etwas. Anleger sahen allerdings im deutlichen Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise - im Oktober auf dem höchsten Stand seit 26 Jahren - ein Warnsignal für inflationäre Risiken. Am Nachmittag wurden dann die US-Konsumentenpreise veröffentlicht. Daneben lieferte in Europa die Berichtssaison Impulse.

Der EuroSTOXX 50 bewegte sich am Mittwoch in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs, nachdem er etwas fester in den Handel gegangen war. Letztendlich notierte er 0,10 Prozent höher bei 4.348,82 Punkten.

Anleger an den europäischen Börsen hielten sich am Mittwoch zurück.

Weitere Impulse lieferte außerdem die nach wie vor laufende Berichtssaison. So legten unter anderem Plug Power und Coinbase Zahlen vor. Im Handelsverlauf feierte außerdem der E-Autobauer und Tesla -Konkurrent Rivian sein Börsendebüt.

Noch vor dem Börsenstart wurden in den USA die Verbraucherpreise für den abgelaufenen Monat veröffentlicht. Die Inflationsrate stieg im Oktober deutlicher an als von Experten im Vorfeld erwartet, wie das Arbeitsministerium mitteilte. "Die Inflation scheint außer Rand und Band zu sein", kommentierte Thomas Gitzel von der VP Bank die jüngsten Daten gegenüber dpa.

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag nach oben.

In Japan steigt der Leitindex Nikkei gegen 6:40 Uhr unserer Zeit um 0,56 Prozent auf 29.271 Zähler.

An der Börse in Shanghai geht es für der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,82 Prozent aufwärts auf 3.521 Einheiten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng hingegen kaum bewegt bei 25.006 Punkten (+0,04 Prozent).

Inflationssorgen sind weiterhin ein Thema am Markt. Nachdem die Inflation am Vortag nach oben hin überrascht hat, folgen aus den USA nun stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise. Die Inflation in den USA lag erstmals seit über 30 Jahren über der Marke von 6 Prozent.

Positive Impulse komen von einer Annährung zwischen den USA und China in Klimafragen.

