Boeing-Aktie fester: Boeing und Familien der 737 Max-Absturzopfer kommen Einigung näher

Im Rahmen der am Mittwoch beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereichten Vereinbarung übernimmt Boeing die Verantwortung für den Crash, und die Vertreter der Familien fordern keinen Strafschadenersatz. Allerdings können die Familien immer noch gerichtlich auf Schadenersatz klagen oder sich mit dem Konzern auf einen Vergleich einigen.

Boeing hat zugestimmt, dass das Unternehmen in einem eventuellen Prozess "die Verantwortung für den Absturz von Flug ET302 anerkennt" und erklärt, dass es "keine andere Person oder Einrichtung für die Schäden des Klägers verantwortlich macht". Die Angehörigen der 157 Menschen, die beim Absturz der Ethiopian Airlines im Jahr 2019 ums Leben kamen, hatten Boeing eine laxe Aufsicht über die Konstruktion, Produktion und Zertifizierung der 737 Max vorgeworfen und Boeing beschuldigt, das Flugzeug nach einem ersten Absturz in Indonesien Ende 2018 nicht am Boden belassen zu haben.

Im US-Handel legt die Boeing-Aktie zeitweise um 1,79 Prozent auf 222,35 US-Dollar zu.

