Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 230,51 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 230,51 USD zu. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 233,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 232,31 USD. Zuletzt wurden via New York 174.226 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2025 markierte das Papier bei 233,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 44,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,039 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,33 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 23.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,57 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Boeing am 29.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,442 USD einfahren.

