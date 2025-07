Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 230,47 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 230,47 USD. Bei 231,03 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 230,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 127.454 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 233,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 78,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,33 USD je Boeing-Aktie an.

Am 23.04.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 19,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,57 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,538 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

