Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 230,84 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 230,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 231,43 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 230,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.365 Boeing-Aktien.

Bei 233,60 USD markierte der Titel am 16.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,33 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,57 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 05.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,538 USD je Boeing-Aktie stehen.

