thyssenkrupp will bei Wasserstoff-Erzeugung in der Wüste mitmischen - thyssenkrupp-Aktie klettert

Das 2009 unter dem Namen "Desertec Industrial Initiative" gestartete Netzwerk will die Erzeugung erneuerbarer Energien in den Wüstengebieten Nordafrikas und des Nahen Ostens voranbringen. Die Region habe das Potenzial, zu einem der Vorreiter bei der Realisierung von Großprojekten für grünen Wasserstoff und Ammoniak zu werden, teilte die thyssenkrupp -Sparte Industrial Solutions am Donnerstag mit. Die Sparte stellt unter anderem Großanlagen zur Wasserstoff-Produktion her.

Die Partnerschaft solle es thyssenkrupp ermöglichen, mit großtechnischen Technologien für die Produktion von "grünem Wasserstoff" und "grünem Ammoniak" zur nachhaltigen Entwicklung der Region beizutragen, hieß es weiter. Weitere Anteilseigner der Dii-Trägergesellschaft sind die Unternehmen ACWA Power aus Saudi-Arabien und State Grid aus China.

"Grüner Wasserstoff" etwa wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei dafür ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Er ist von zentraler Bedeutung für die Klimaschutzziele und den Umbau der Industrie.

Grundidee bei der Desertec-Gründung war, in der Wüste Strom für Europa zu erzeugen. 2014 gab es Streit, und viele deutsche Firmen verließen die Initiative. Zwischenzeitlich galt das Projekt als gescheitert. Mittlerweile verfolge man einen umfassenden Ansatz, hieß es am Donnerstag bei der Dii. Dabei gehe es um "grüne Elektronen" und "grüne Moleküle" zunächst für die Regionen Naher Osten und Nordafrika, "aber schließlich für den Weltmarkt".

Im XETRA-Handel geht es für thyssen-Papiere zeitweise um 1,59 Prozent aufwärts auf 9,19 Euro.

/tob/DP/jha

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp AG