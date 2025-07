thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 10,67 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,8 Prozent auf 10,67 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,66 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 10,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 389.627 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Abschläge von 74,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,83 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,473 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp nucera-Aktie gewinnt: thyssenkrupp nucera rechnet mit etwas mehr operativem Ergebnis

thyssenkrupp-Aktie verliert deutlich: thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation