thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagmittag

17.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 10,78 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,78 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 311.591 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 11,42 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 5,61 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben. Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026. Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,473 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie thyssenkrupp nucera-Aktie gewinnt: thyssenkrupp nucera rechnet mit etwas mehr operativem Ergebnis thyssenkrupp-Aktie verliert deutlich: thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

