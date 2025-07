thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Mittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 10,75 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 10,75 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,55 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.316.893 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 6,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,83 EUR.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,473 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp nucera-Aktie gewinnt: thyssenkrupp nucera rechnet mit etwas mehr operativem Ergebnis

thyssenkrupp-Aktie verliert deutlich: thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation